BREAKING: sparatoria nel quartier generale di YouTube

Secondo quanto riportato dal sito di tecnologia TechCrunch pochi minuti fa una ‘persona armata’ avrebbe fatto irruzione nel quartier generale (HeadQuarter) di YouTube nella Silicon Valley, località San Bruno, California.

Il commissariato di Polizia locale ha fatto sapere che ci sono state numerose chiamate al 911 (numero unico americano per le emergenze) negli ultimi minuti e ha chiuso la circolazione sia veicolare che pedonale intorno all’edificio. E’ iniziata l’evacuazione in quello che è il posto di lavoro di oltre 1500 persone. Al momento numerosi dipendenti di Google (proprietaria di YouTube) stanno abbandonando l’edificio con le mani in alto, con l’ausilio delle forze dell’ordine e, quando necessario, dalle ambulanze.

Vadim Lavrusik, dipendente Google, su Twitter ha scritto di aver sentito ‘colpi di pistola’ e ‘gente che fuggiva via’. Pochi istanti fa ha twittato di nuovo dicendo di essere ‘uscito sano e salvo’ dal quartier generale di YouTube.

Non è ancora chiaro se ci sono morti o persone in ostaggio.

Un altro dipendente YouTube che è riuscito a sua volta a scappare ha parlato di ‘tracce di sangue sul pavimento e sulle scale’, dopodiché è uscito per l’ingresso principale.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front.

— Todd Sherman (@tdd) 3 aprile 2018