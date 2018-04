Battipaglia morto a mare. 25 aprile per i migranti a Salerno e giardino della resistenza a Cava de Tirreni. Boom turismo per giornata estiva

La notizia di cronaca in provincia di Salerno è la morte sul litorale di Battipaglia nella zona del Lido Lago dove un uomo mentre era in spiaggia per godersi una giornata più estiva che primaverile si è accasciato al suolo privo di sensi, nulla da fare neanche la Croce Bianca ha potuto. A Cava de Tirreni celebrazioni per il 25 aprile all’interno del parco Falcone Borsellino di viale Crispi, dove, nell’ambito dell’iniziativa «Il Giardino della Resistenza», ideata nel 2015 dall’associazione Agorà, e portato avanti in sinergia con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, è stato piantumato un acero rosso ed apposta una targa in memoria del maggiore Pasquale Capone. «L’Anpi ha commentato la neo presidente della sezione cavese, Patrizia Reso – non guarda solo al passato ma cerca di far acquisire una coscienza civica alle nuove generazioni». Fra le notizie ampiamente sviscerate la chiusura dell’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per la notte a causa della mancanza di intervento di igiene

I giornali di oggi parlano da Il Mattino , il ponte del «riscatto». Alberghi e b&b con prenotazioni fino al 75 per cento. Gli operatori: «Tira aria di ripresa». Il lungo weekend richiama visitatori nel capoluogo e in provincia. «Archiviato il flop di Pasqua». Titola Il mattino

Il commercio, l’assessore. «Turnover negozi, 82 aperture: riparte la Movida»

Di spalla: La ricorrenza. 25 Aprile rose in mare per le vittime

degli sbarchi

A centro pagina: La rivolta della vittima «Così ho sconfitto i bulli». Il calvario di umiliazioni e violenze vissuto da una minorenne. In un diario ha raccontato prepotenze e angherie subite «Raccontarmi mi ha aiutato»

L’inchiesta. «Molestie alle figlie». Il giudice vieta al padre

il ritorno a casa

La foto notizia: Fonderie a Buccino, lite sulla variante

Di lato: La sanità. Niente pulizie a Ravello si ferma il Pronto soccorso

I rifiuti. Percolato e fanghi da Stir e discariche bando per smaltirli

Taglio basso: Sguardi di città. L’arrogante libertà delle due ruote che travolge anche il senso civico

Salernitana in ritiro a Paestum, scatta l’operazione sorpasso. Sfida al Brescia, uomini contati in difesa e il dubbio della punta: Bocalon in vantaggio

I box in alto. L’intervista. SCOPPETTA: IL PUNK CONTRO IL LODEN BLU

Memorie dalla bellezza. ADDIO STREET ART E FINE DELL’ASCESI

I borghi. CASELLE IN PITTARI E LE 14 TAVERNE

La Città

Velocità, le multe finiscono ai privati. La riscossione delle contravvenzioni dello scout speed affidata ad una società della Piana. Gli accertamenti effettuati con l’auto di una ditta dell’Agro

Di lato: Salerno. Ratti e rifiuti: parte l’allarme dai rioni

Scafati. Fondi alle parrocchie. Atti a Corte dei conti

Sarno. Sarno. Frana e risarcimenti Scontro col governo

La foto notizia: Integrazione e tradizioni. Festa Sikh tra fede e colori

A centro pagina: Aiuti a vittime di violenze “Sì” ai progetti. Sostegno a Eboli e Angri

Agropoli. Posta un video. Calci e pugni all’allevatore

Di spalla: Battipaglia. Bar confiscato assegnato al Comune

Vallo di Diano. Abusi sulle figlie. Lui nega tutto. Il gip non gli crede

Nocera. Benigno e il “giallo” dell’appuntamento sul luogo degli spari

Taglio basso: Lettera dal carcere. «L’ultimo round del mio papà». Da una cella di Fuorni scrive al padre ex campione di boxe

I box in alto: Pioggia di Fondi. Bonifica delle discariche Via libera dalla Regione

Le eccellenze salernitane. Logistica, l’azienda che fa rientrare i cervelli dall’estero

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Coop: basta illeciti. Leonardo Gallo: nessun compromesso in caso di irregolarità, rescindere i contratti. Possiamo anche non affidare i lavori alle cooperative, i soldi vanno spesi in maniera seria. L’esclusione della società di Zoccola.

Ed ancora: Viaggio tra i commercianti della zona orientale e del Centro Storico. “I Centri commerciali la nostra rovina”. Marone: “Ai negozi storici agevolazioni fiscali”

A centro pagina: Aliberti. Il giorno più lungo. Oggi si decide sul processo. Rischiano il processo anche la moglie Monica e il fratello

Il presidente emerito. Ugo Carpinelli: “Auguri a Napolitano, sono indegni gli attacchi sul web”

L’intervista. Andrea Prete “Sui dehors occasione da non perdere”

Di lato: Nocera Inferiore. Piano di zona: modificato il bando ma non troppo.

Incontro a Buccino. No alle Fonderie: “Paghiamo l’immobilismo di De Luca”

Taglio basso: Cava. Si infiamma la polemica su fra’ Gigino. Servalli replica a Senatore: “Cadavere politico”

L’ultima follia granata. Inaugurato il club a Pontecagnano