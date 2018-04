Battipaglia. Falsi ispettori dell’Enel si intrufolano nelle case e le svuotano: allarme su Facebook

Battipaglia. Ladri e truffatori in azione in pieno centro. Due uomini, spacciandosi per funzionari dell’Enel, cercano di intrufolarsi nelle abitazioni per entrare nelle stanze della case e mettere a segno furti. L’allarme è stato lanciato su facebook per mettere in guardia quante più persone possibile e qualcuno ha anche allertato le forze dell’ordine. La coppia di malviventi è ben vestita e cerca in tutti i modi di entrare nelle case, poi i malintenzionati chiedono di andare in bagno e cercano di entrare nelle altre stanze. Su facebook molte persone hanno ribadito di aver incontrato i due uomini e che, dopo aver compreso che si trattava di malviventi, li hanno costretti ad andare via. L’obiettivo dei malintenzionati è quello di comprendere come sono strutturate le abitazioni e capire dove i residenti custodiscono denaro e oggetti di valore per poi rubarli magari anche in un altro momento. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in tutte le zone della città per garantire più sicurezza ai residenti. (Paolo Panaro – Il Mattino)