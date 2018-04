Contro il Bari una Salernitana formato Castellani: Kiyine ancora nel tridente, Sprocati rischia?

Sofian Kiyine guastatore come ad Empoli? Stefano Colantuono ci pensa e medita di confermare lo stesso assetto tattico che non ha portato punti, ma ha comunque prodotto una prestazione convincente al cospetto della capolista. Anche a Bari la Salernitana si disporrà con un 4-3-3 elastico. Quantomeno per ciò che concerne l’assortimento del terzetto avanzato. L’estroso fantasista marocchino è stato provato con insistenza dal tecnico granata nei tre riferimenti offensivi, tanto a destra quanto a sinistra. Colantuono, infatti, pare intenzionato a confermare Moses Odjer a centrocampo con Ricci e Minala. Il ghanese al Castellani è stato tra i migliori in campo, la sua gamba è risultata fondamentale per azionare il pressing alto che per larghi tratti del match ha asfissiato sul nascere le fonti di gioco dell’Empoli. Colantuono medita di riproporre gli stessi principi di gioco anche al San Nicola: contrastare nella metà campo avversaria il giropalla pugliese per cercare di isolare le punte biancorosse.

A farne le spese potrebbe essere proprio Mattia Sprocati, l’uomo più importante e decisivo (numeri alla mano) nel roster a disposizione di Stefano Colantuono. Il rientro a pieno regime di Nunzio Di Roberto potrebbe indurre il tecnico – tra i grandi ex di turno – a dare un turno di riposo all’esterno lombardo, reduce da una performance a dir poco opaca ad Empoli. Con Alessandro Rossi a fare le veci di alter ego di Bocalon, toccherebbe a Di Roberto e Kiyine completare il terzetto offensivo.