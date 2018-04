Barbara Bush. L’ex senatore Raffaele Lauro esprime il suo commosso cordoglio ai due ex presidenti USA e ricorda il legame dei Bush con la sua famiglia

In un commosso messaggio, l’ex senatore Raffaele Lauro esprime le più sentite condoglianze ai due ex presidenti degli Stati Uniti, George Bush e George W. Bush, rispettivamente marito e figlio primogenito di donna Barbara, scomparsa ieri, nella sua casa di Houston, in Texas, all’età di 92 anni: “Una protagonista del nostro tempo, entrata, in punta di piedi e con garbo – scrive Lauro – nella storia degli Stati Uniti d’America, un esempio inimitabile di donna, punto di riferimento di una grande famiglia americana”. Nel messaggio, Lauro ricorda il vincolo di amicizia e di affetto personale, che ha legato, per anni, il compianto fratello Nello con il presidente George Bush e con la signora Barbara , nonché la visita conviviale che la coppia presidenziale volle rendere, a Roma, alla madre Angela, nonché la semplicità, la simpatia contagiosa e le straordinarie qualità umane della ex first lady. Barbara Pierce Bush era stata, per quattro anni, dal 1989 al 1993, la first lady e, dal 2001 al 2009, la madre di un presidente.