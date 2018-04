Azione Cattolica: gemellaggio ACR tra le Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant\'Agata de\' Goti e Amalfi Cava dè Tirreni

Lo scopo dell’Azione Cattolica Ragazzi è soprattutto quello di aiutare i ragazzi a essere protagonisti del loro cammino di fede. La preghiera, la famiglia, lo studio , la parrocchia rappresentano le fondamenta di questa crescita,ma il senso di comunità unita in Cristo, sicuramente ha svolto e continua a svolgere un ruolo essenziale per la crescita di ognuno. E’ proprio questo il senso di questo gemellaggio che domenica 29 aprile 2018 vedrà protagoniste le Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dè Goti e Amalfi Cava dè Tirreni con tutti i membri dell’ACR e i loro educatori. Una giornata di condivisione, di crescita, di divertimento, di confronto e anche di cultura, perché anche quest’ultima contribuisce a quello che è il contesto crescita che ognuno porta nel proprio bagaglio personale. Veniamo al programma della giornata. Alle ore 09.00 presso Piazza Amendola a Vietri sul Mare, tutti i partecipanti dell’ACR della Diocesi Amalfi-Cava dè Tirreni accoglieranno gli amici dell’ACR di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dè Goti e, dopo i saluti introitali, inizierà il percorso culturale che vedrà coinvolti tutti in varie zone del paese costiero. Si parte dalla ceramica vietrese, che insieme al turismo, rappresentano le fondamenta dell’economia vietrese; a tal proposito è possibile visitare le ceramiche presenti sul territorio e non solo, ma soprattutto si potrà assistere alla creazione di oggetti e manufatti che i maestri ceramisti produrranno; a seguire ci sarà la visita al parco fluviale dove, oltre a un percorso culturale,sarà possibile visitare la mostra di Santità. Alle ore 12.00, tutti si recheranno a far visita presso l’Arciconfraternita dell’Annunziata e del Rosario, di origine secentesca e in seguito, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista (adiacente all’Arciconfraternita) sarà celebrata la Santa Messa. Seguirà il pranzo comunitario e dopo, alle ore 14.30, un momento di giochi insieme. Ultima tappa alle ore 16.30 in Villa Comunale. Al termine di quest’ ultima visita, si terrà la cerimonia conclusiva e i relativi saluti.