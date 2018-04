Autostradata A3, lavori: Nocera-Cava de’ Tirreni resterà chiusa. Disagi sulla statale SS 18

Disagi si annunciano per i viaggiatori che intendono percorrere l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Le Autostrade Meridionali hanno dato comunicazione che il suddetto tratto, per due notti consecutive da stasera fino sabato 28 aprile (negli orari 22-6), sarà chiuso per lavori di pavimentazione il tratto tra Nocera Sud e Cava De’ Tirreni, in direzione Salerno. L’alternativa proposta per i veicoli provenienti da Napoli è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera Sud, percorrendo la “Nazionale” SS 18 e rientrare in autostrada a Cava De’ Tirreni, transitando su Vietri sul Mare e proseguendo verso Salerno.