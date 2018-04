Atti persecutori e percosse alla ex, beneventano finisce ai domiciliari

Nella tarda mattinata di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un trentasettenne Beneventano, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e percosse, nei confronti della ex compagna. Il provvedimento, emesso dal locale G.I.P., su richiesta di questa Procura, scaturisce da un’indagine condotta dalla Squadra Mobile, che aveva permesso di documentare una lunga serie di comportamenti vessatori posti in essere dall’indagato nei mesi scorsi e fino a quello corrente, compendiatisi in aggressioni fisiche, continue minacce di morte, sia de visu, sia a mezzo del telefono, che avevano costretto la vittima a vivere nel terrore ed a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

