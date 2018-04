Sotto attacco hacker il profilo Instagram di Antonella Fiordelisi, volto noto in Costiera Amalfitana

E’ stato hackerato il profilo Instagram ufficiale di Antonella Fiordelisi. La schermitrice salernitana, volto noto in Tv grazie a Temptation Island, ha avvertito tutti i suoi fan attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. “Ragazzi purtroppo mi hanno Hackerato il profilo Instagram… – ha rivelato- per questo al momento non esce più niente… mi dispiace molto sto cercando di risolvere”. Poco dopo la bella Antonella ha avvertito anche che userà un profilo Instagram privato per adesso.

Antonella è molto amata anche in Costiera Amalfitana, dove quando può si reca per rilassarsi. L’estate scorsa, ad esempio, ha fatto visita al villa Tre Ville Resort di Positano, e spesso fa tappa all’Otium Spa di Minori.