Atrani, 67enne precipita dalla strada pedonale per Amalfi: è morto

Un tragico episodio è avvenuto ad Atrani. Poco prima delle 14, un uomo è caduto dalla strada pedonale che dal piccolo borgo costiero conduce ad Amalfi. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto sull’asfalto e le cause della caduta sono ancora da accertarsi: l’uomo sarebbe piombato su una delle auto parcheggiate, prima di finire sulla stradina.

Le persone che hanno avvistato l’uomo hanno dato l’allarme e tempestivamente è giunto un’ambulanza del 118, che l’ha trasferito al vicino presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. I carabinieri della compagnia di Amalfi e i locali agenti della polizia municipale di Atrani, sono sopraggiunti sul posto. L’uomo ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

AGGIORNAMENTO: Non ce l’ha fatta l’uomo a causa dei gravi traumi riportati, dopo essere caduto nel vuoto. Il 67enne, ex docente di Atrani sembra essere precipitato da circa 25 metri. Il capitano Roberto Martina, sta conducendo le indagini insieme agli uomini della Compagnia di Amalfi giunti sul posto: si attende chiarezza sulle cause dell’episodio.