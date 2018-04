Atrani piange Michele Cretella: domani i funerali

Quello di Michele Cretella è stato un gesto estremo, che l’ha fatto sprofondare in un vallo oscuro. L’uomo 67enne, celibe e dipendente scolastico in pensione dallo scorso anno, è precipitato dallo stesso punto in cui diversi anni fa capitò a Colonnese di Amalfi. L’uomo è caduto in un modo talmente violento, da aver piegato la portiera della macchina: la famiglia ha fatto di tutto per alleviare le sofferenze dell’uomo, solo e depresso, ma oggi non c’è stato nulla da fare.

Il vice sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha assistito e aiutato la famiglia in questo momento drammatico, in cui il corpo del proprio caro, che si trovava nella sala mortuaria dell’Ospedale di Castiglione, è stato tradotto nella bara e domani pomeriggio alle 16.30 si terranno i funerali. Le indagini sono state quindi chiuse dal magistrato, nonostante la disponibilità di un video da parte delle telecamere dell’Hotel Luna, che ha ripreso quei terribili istanti.

La Costiera Amalfitana accusa un altro duro colpo, dopo quello accaduto a Maiori. Suicidi che in passato sono anche rimasti all’oscuro dalle istituzioni, senza alcun lume su queste tristi vicende. Questo è un momento duro per tutti, anche per i tanti studenti e addetti dell’Istituto Marini-Gioia di Amalfi (dove lavorava come applicato di segreteria) che l’hanno conosciuto, apprezzandone in particolar modo le doti umane, come è stato manifestato anche in queste ore sui social.

La Redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia e le due sorelle del compianto Michele Cretella.