Atrani, Guardia di Finanza sequestra appartamento nei pressi della Collegiata

Gli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, hanno sequestrato un cantiere in un appartamento nei pressi della Collegiata. L’intervento della Guarda di Finanza è avvenuto nei giorni scorsi in seguito a denuncia di un cittadino. I Militari hanno accertato degli aumenti non autorizzati all’interno dell’immobile, con l’abbassamento della volumetria di circa un metro e delle quote del pavimento per circa trenta metri quadrati, in modo da ricavare da queste modifiche del volume destinato a soppalco.

Dopo l’apposizione dei sigilli, c’è stato il deferimento dalle Autorità Giudiziarie per la proprietaria dell’immobile, il marito nonché componente della Commissione comunale per il Paesaggio, il direttore dei lavori e il titolare della ditta esecutrice dei lavori.