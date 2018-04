Atrani ancora grave l’uomo che si è sparato a Maiori, si pensa a soldi spesi al gioco . Si è in ansia per il 57enne della cittadina della Costiera amalfitana, originario di Atrani, sparatosi nella sua abitazione al Corso Reginna e trasportato in eliambulanza a Salerno .

A intervenire subito i carabinieri della stazione di Maiori e della Compagnia di Amalfi , col 118 che gli ha salvato la vita. Ma le sue condizioni sono ancora gravi . Cuoco, con tre figlie, stando ad alcuni resoconti avrebbe speso un’ingente cifra, avuta da un risarcimento danni, al gioco. Un male che colpisce anche la Divina anche se nessuno ne vuole parlare.

La speranza di tutti è che l’uomo si salvi e ritorni in buone condizioni a casa. Una preghiera che facciamo tutti noi.