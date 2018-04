Arrestato a Cava Francesco Benigno, accusato di aver sparato a Nocera a Pasquale Iannone

È stato arrestato ieri mattina, nei pressi di un centro commerciale di Cava de’ Tirreni, a pochi passi dall’ingresso dell’autostrada, Francesco Benigno. Il 51enne, figlio dell’ex luogotenente della Nuova Camorra Organizzata, Antonio Benigno, è in carcere perché sospettato di aver sparato al 34enne Pasquale Iannone, figlio del più noto ex consigliere comunale Giovanni. Il giovane, incensurato, era stato ferito due giorni fa da un colpo di pistola, alle spalle del tribunale di Nocera Inferiore, in via Borsellino. L’indiziato, la persona che avrebbe materialmente esploso almeno due proiettili da una calibro 9×21, si trova ora in una cella del carcere di Fuorni, sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. L’indagine lampo della polizia è stata condotta sul campo dal commissario Attilio Iannone, dietro il coordinamento del vice questore Luigi Amato. Alla base dell’atto criminale vi sarebbe una partita di droga da saldare, dal valore di diverse migliaia di euro. Per ricostruire la dinamica dell’atto criminale bisogna tornare allo scorso week end, quando a via Napoli, nei pressi del Bingo di Nocera Inferiore, vittima e indagato si sarebbero affrontati verbalmente. La polizia ha acquisito i filmati di videosorveglianza. Un litigio tra più persone o forse tra i soli due protagonisti di questa storia, esploso poi lunedì scorso, alle 14.30. È l’orario durante il quale Benigno avrebbe raggiunto Iannone, sparando verso di lui due volte. Un proiettile lo aveva colpito all’addome, forse mentre era in auto. Lo proverebbero le tracce di sangue trovate nell’autovettura, sequestrata dalla polizia. Ci sono volute invece quattro ore sotto i ferri per operare il 34enne. Alcuni frammenti del proiettile avevano raggiunto l’intestino. È fuori pericolo. Il ragazzo avrebbe provato anche a nascondersi dietro un’auto, colpita ai finestrini da un secondo proiettile. Da chiarire se i due si siano incontrati di proposito o se Benigno abbia teso un agguato al giovane. Volto noto alle forze dell’ordine, oltre che per la parentela, Benigno vanta vecchi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il 51enne comparirà dinanzi al gip nei prossimi giorni, per l’udienza di convalida, difeso dal legale Lucia Capuano. Ex dipendente di un supermercato, il 51enne è in cura da tempo presso un centro psichiatrico di Nocera, oltre ad aver avuto problemi di tossicodipendenza. Gli agenti del commissariato lo hanno bloccato mentre era in strada, visibilmente agitato. Ci sono voluti diversi minuti per calmarlo. Dopo essere stato ammanettato è stato trasferito in commissariato, per le formalità di rito, infine in carcere. A legare lui e la vittima una partita di droga da definire, con una cifra in denaro importante di mezzo. Elementi ancora da definire. Nicola Sorrentino, Il Mattino