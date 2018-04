Anziani truffati a Vico Equense Piano di Sorrento e Massa Lubrense . A lanciare l’allarme Salvatore Noveotto, ma dovrebbe essere un allarme ricorrente in Penisola Sorrentina , non si riesce a sapere molto . A VOLTE GLI ANZIANI SI VERGOGNANO DI DIRLO e tante truffe non vengono neanche rese note

“Avviso massima urgenza.

Finti corrieri Chiamano casa dei genitori di una collega, dicendo che il pacco della figlia era arrivato e che doveva pagare al contrassegno 1600 euro.

La madre risponde che non aveva in quel momento quella liquidità.

“Signora se non recupera la somma, sua figlia perde la caparra che aveva anticipato”.

La mamma preoccupata chiama subito la figlia, ma loro si mettono sulla linea telefonica di casa e fanno rispondere con una voce femminile: “si mamma la somma e’ da pagare”

La mamma ancora non sicura, chiama anche l’altra figlia, ma loro furbamente si ricollegano sulla linea rispondendo ancora una volta e utilizzando chissà quale complice “mamma si devi anticipare 1000 euro ,poi al resto ci penso io”.

La mamma va alla posta e consegna i 1000 euro al finto corriere.

Non amo fare nomi, ma alla denuncia i carabinieri di Massa Lubrense, hanno risposto che era già la terza denuncia con la stessa modalità.

Ora, non so come si può fare per aiutare, ma il passaparola è d’obbligo, poi se li prendiamo…gli facciamo fare lo schiaffo del soldato.

Infami!!!”