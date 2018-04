Antonella Fiordelisi hackerato il suo profilo instagram , ecco cosa ha fatto . La bellissima e virale spadaccina di Salerno è frequentatrice della Costiera amalfitana. Spesso Positanonews la ha incontrata ad Amalfi, Maiori e in particolare a Minori, al Giardiniello e all’ Otium Spa.

Ma non è solo una campionessa di spada, bensì anche social.. Molto virali i suoi post su instagram, belle foto, con un soggetto poi, come lei, sensuale e fisicamente perfetta, ma è tutto ben creativo, di classe, intrigante, i post accattivanti e i followers tanti da far gola agli hackers…

Ma lei già si è attivata con un altro profilo.. Forza Antonella sei tutti noi.. Dalla Costiera con amore…