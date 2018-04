Anche a Massa Lubrense parte la procedura: presto nuove licenze NCC e Taxi

Anche nel Comune di Massa Lubrense partirà la procedura per l’assegnazione di nuove licenze NCC e Taxi. Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Attività Produttive Avv. Giovanna Staiano, la quale ha dichiarato:

“In considerazione che è imminente l’avvio della stagione estiva e per il 2018 è previsto un trend in crescita dei flussi turistici verso l’Italia superiore rispetto al 2017, dovuto anche al perdurare delle particolari condizioni geopolitiche in alcuni Paesi del Mediterraneo, penso sia opportuno poter offrire ai numerosi turisti ospiti del nostro comune, grazie anche alla maggiore diffusione di attività extra-alberghiere, una migliore possibilità di mobilità con ulteriori mezzi che affianchino quelli di linea.

A tal proposito l’Amministrazione ha chiesto all’Ufficio competente la convocazione della Commissione Consultiva, al fine di esprimere un parere in merito alla possibilità di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni/licenze, attingendo dalla graduatoria relativa al Bando di Concorso indetto con deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2016”.

Così, dopo i Comuni di Sorrento, Sant’Agnello e Meta di Sorrento, partirà l’iter anche a Massa Lubrense, con quelle che dovrebbero essere circa 40 licenze da rilasciare. A giorni dovrebbe essere indetto il bando.