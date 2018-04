Anacapri, condannato a un anno e 8 mesi per furto in supermercato ad Anacapri

È stato eseguito dai carabinieri un ordine di carcerazione per furto ai danni di un 52enne di Capri. I fatti risalgono alla notte di capodanno del 2012: A.T. si intrufolo’ in un supermercato di Anacapri sottraendo circa 2000 euro.

Oggi il provvedimento della procura della Repubblica di Napoli che condanna l’uomo a un anno e otto mesi di reclusione. Ora l’individuo si trova nel carcere di Poggioreale.