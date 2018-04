Amministrative Trentola Ducenta 2018, il candidato Luigi Perfetto: “Insieme per il cambiamento”

TRENTOLA DUCENTA. Nella mattinata di domenica 29 aprile, presso il caseificio “Bianco latte” di via Martino, in Trentola Ducenta, si sono riuniti candidati a sostegno di Luigi Perfetto, in corsa per la carica di sindaco alla prossima tornata elettorale del 10 giugno. Successivamente, i candidati capeggiati da Perfetto si sono diretti in Piazza De Filippo, presso il bar “Blondin” per un aperitivo.