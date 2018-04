Amalfi, vacanze in Costiera per il Presidente del Consiglio Gentiloni

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni trascorrerà alcuni giorni di vacanza in Costiera Amalfitana. Quello che è vicino ad essere l’ex premier, visto che ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 24 marzo rimanendo in carica per il disbrigo degli affari correnti, arriverà tra poco ad Amalfi in auto, insieme alla moglie Emanuela Mauro. Alloggerà all’Hotel Santa Caterina.

Ricordiamo che Gentiloni a seguito del risultato del referendum costituzionale del 5 dicembre 2016, e delle dimissioni di Matteo Renzi da Presidente del Consiglio, era stato incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che l’allora ministro degli esteri accetta con riserva.

A seguito delle consultazioni con i vari partiti, il 12 dicembre, nel pomeriggio, il presidente del Consiglio incaricato sciolse positivamente la riserva e accettò l’incarico, comunicando la lista dei ministri e prestando giuramento nelle mani del presidente della Repubblica.