Amalfi, turista ruba un cappello di paglia da una bancarella – FOTO

Non sarà la prima e purtroppo neanche l’ultima volta. Ci troviamo nuovamente a parlare di turisti che cercano o mettono a segno piccoli furti in Costiera Amalfitana. L’ultimo è un episodio che si è verificato nella giornata di ieri ad Amalfi.

Alcuni turisti, due ragazze ed un ragazzo, sono stati colti in flagrante mentre hanno portato via un cappellino di paglia da una bancarella. In particolare, la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e hanno immortalato il ragazzo che ha fatto finta di provare il cappellino, per poi tenerlo in testa e metterci su il cappellino di sua proprietà in modo da nasconderlo.

Tutta la scena è stata osservata dal proprietario che è corso dietro ai tre e si è fatto restituire il cappello.