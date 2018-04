Amalfi, scoperta discarica abusiva sulla spiaggia Santa Croce

Nei giorni scorsi ad Amalfi, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, ha scoperto circa 25 quintali di rifiuti, sotterrati sotto la sabbia e ciottoli della spiaggetta di Santa Croce. Il ritrovamento da parte delle Fiamme Gialle è stato condiviso da Andrea Cretella sul proprio profilo Facebook.

I militari hanno estratto cumuli di rifiuti ingombranti come vecchi elettrodomestici, materiale in ferro e un serbatoio, emersi dopo le mareggiate delle scorse settimane. La spiaggia era già conosciuta agli uomini della Guarda di Finanza, che lo scorso novembre, pochi metri più vicino, a Duoglio, avevano già posto sotto sequestro sette quintali di rifiuti. Tutt’ora ci sono in corso delle indagini, ma il gestore dello stabilimento della spiaggia e concessionario della zona balneabile, dovrà provvedere al ripristino e la bonifica dei luoghi.