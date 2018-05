Amalfi ritrovati i 4 escursionisti persi nella Valle delle Ferriere

Ritrovati i 4 escursionisti nella Valle delle Ferriere erano spariti da oggi pomeriggio. Partite le ricerche da Scala e da Amalfi positanonews ha fatto continui aggiornamenti

Aggiornamento delle 22: sonoancora in corso le ricerche dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) della Campania e della Millennium di Amalfi.

Aggiornamenti alle 22.30: sono intervenuti anche il Nucleo di Protezione Civile di Pogerola

Si sarebbero trovate delle tracce, forse un gruppo di Napoli, che nel pomeriggio ha fatto una passeggiata nella zona alta della Valle delle Ferriere, Tavernale.

Stanno battendo a tappeto tutta la montagna. Le ipotesi sono due o che stiano ad Agerola ma un’altra ipotesi pià forte che stiano proseguendo più avanti, verso Punta Taglio, verso Scala.

Ed è qui che sono stati trovati per fortuna

Ecco il resoconto della Millennium di Amalfi .

Alle ore 20:00 perveniva Richiesta d’intervento per ricerca dispersi, da parte dei Carabinieri di Amalfi. Dopo attento confronto dei pochi dati a disposizione, si disponeva l’invio di diverse squadre verso la valle delle ferriere. Una pattuglia da Pogerola verso tavernate- Fica noce, per raggiungere l’incrocio del “Giustino Fortunato” , una seconda squadra da Pontone ed una terza da Amalfi, tutte direzione Riserva Valle delle Ferriere! Le ultime due, ricongiuntesi, ritrovavano i 4 turisti del Napoletano, scossi e con lievi abrasioni!

Prestate le prime cure, i malcapitati, sono stati ricondotti ad Amalfi!

Le operazioni, sono state seguite e coordinate dai Carabinieri di Amalfi e dal comando Polizia Locale di Agerola!

Presente il Soccorso Alpino della Campania, che stava battendo la Pista “Punta D’Aglio’ che da Scala conduce alla “Fica-Noce”, una strategia di ricerca, che praticamente azzerava , o quasi, il rischio di non ritrovare i dispersi!

Operazione positivame conclusa verso la mezzanotte!