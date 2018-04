Amalfi, incidente ad una turista inglese in spiaggia. Ambulanza del 118 bloccata dal traffico e radiologia ko a Castiglione – ANTEPRIMA

Positano, Praiano, Amalfi, Ravello e Minori tutta la Costiera Amalfitana soffocata dal traffico oggi. Giornata da dimenticare per la Costiera Amalfitana. Anche l’ambulanza è rimasta bloccata dal traffico. Una turista inglese ad Amalfi, intorno alle 16, ha avuto un incidente in spiaggia: la donna 70enne, ferita e infortunata con il ginocchio rotto è stata soccorsa subito dal personale del 118 ma da qui a portarla in un plesso sanitario è stato l’inferno. L’intervento dei soccorsi, che necessitava pochi minuti data la vicinanza dell’Ospedale di Castiglione di Ravello , in realtà è avvenuto dopo quasi due ore, a causa del terribile traffico sulla Statale 163. Il nosocomio di Ravello, con il reparto di radiologia fuori uso ha costretto l’equipaggio medico del 118, che ha fatto davvero un lavoro incredibile ed encomiabile, condotto dal dottor Rascato, ad un grande tour de force con la deviazione verso Cava de’ Tirreni Salerno. Il traffico ed un Pronto Soccorso che non funziona a pieno regime, piegano la Costa d’Amalfi .