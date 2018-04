Amalfi, il 6 aprile consiglio comunale su permessi di costruzione

Nel Comune di Amalfi è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica per venerdì 6 aprile alle ore 12. A Palazzo San Benedetto si discuterà, oltre ai verbali delle sedute precedenti, dei permessi di costruire riguardanti la manutenzione straordinaria di con realizzazione di una recinzione di una proprietà sita in Via Petigno e l’apertura di un varco pedonale di accesso a locale in Via Supportico Rua. Nel caso non si raggiunge il numero legale nella prima data, l’assise è prevista per sabato 7 aprile, ore 12.