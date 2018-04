Altri due arresti per droga da parte dei carabinieri di Anacapri: in manette un 18enne e un 37enne

Altri due arresti per droga sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Anacapri nell’ambito di un’operazione scattata nella tarda serata di ieri. I militari hanno tratto in arresto per spaccio di marijuana G.G., un 18enne del luogo, resosi responsabile in via Pagliaro della cessione a un coetaneo di 10 grammi di marijuana.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, avvenuta negli stessi minuti, è stato arrestato per detenzione di marijuana a fini di spaccio S.D., un 37enne di Anacapri, trovato in possesso di 50 grammi di marijuana.

I due, già conosciuti e attenzionati dalle forze dell’ordine per fatti specifici, sono stati tradotti questa mattina a Napoli nella casa circondariale di Poggioreale.

