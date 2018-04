Si chiama “All’Arremviaggio” ed è il nome del blog scelto da Fabio ed Eliana, di Massa Lubrense, per condividere le loro avventure di viaggio in giro per il mondo in compagnia dei loro figli Manuele e Davide. “Il nome nasce unendo l’esclamazione dei pirati all’arrembaggio con la parola viaggio, perchè viaggiare con i bambini è sempre un’avventura! L’idea di fondo del nostro blog è che viaggiare e conoscere il mondo è importantissimo e che l’arrivo di un figlio non deve essere un freno ma anzi il volano (o la scusa!) per fare nuovi viaggi. Sappiamo che il nostro modo di viaggiare, dopo la nascita dei nostri bimbi, è cambiato, ma questo non ci fermerà.

All’Arremviaggio nasce durante un viaggio nella splendida Creta, prima esperienza in 4, quando il piccolo Davide ancora gattonava, e il nostro Manu aveva deciso di essere un pirata. Ci siamo accorti che vogliamo far vedere ai nostri figli quanto il mondo sia meraviglioso, e vogliamo condividere le nostre esperienze con tutti”.