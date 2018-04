Alberghiero Vico Equense: IL BABÀ RUSTICO

L’invenzione del Babà risale al Re Polacco Leszczyński, suocero di Luigi XV di Francia e la sua tipica forma a fungo la si deve al celebre pasticciere Nicolas Stohrer. Il Babà Rustico è una delle ricete più gustose della tradizione culinaria napoletana. Si tratta di una ciambella soffice e gli ingredienti possono variare a seconda dei gusti che una persona vuole.

INGREDIENTI :

500 gr. di farina 00

4 uova

1 dado di lievito

1 bicchiere di latte

1 bicchiere di olio

1 cucchiaio di zucchero

2 cucchiaini di sale

PER IL RIPIENO :

200 gr di prosciutto cotto

200 gr di prosciutto crudo

200 gr di formaggio tipo caciocavallo.

Mescolare la farina in una ciotola e unire un cucchiaio di zucchero, il sale, l’olio e il lievito sciolto del latte tiepido. Iniziare a mescolare, aggiungendo 4 uova uno per volta lavorando con le mani per 10 minuti. Si otterrà un impasto attaccaticcio nel quale si verserà il ripieno a dadini. Infine bisogna versare l’impasto nello stampo da babà unto di olio e infarinato e si lascia lievitare per un paio di ore, finché l’impasto avrà raggiunto il bordo dello stampo. Cuocere a 180 gradi per circa mezz’ora.

Ed ecco il risultato, un rustico bellissimo e buonissimo.

BASTA PROVARE…

a cura di Maria Laura Imperato •Elisa•