Albano telefona in diretta sulla Rai “Alla Lecciso non voglio vederla più”, ma non vuole neanche più Romina

Ormai io e lei ci siamo lasciati al punto tale che non voglio neanche sentirla al telefono”. Al Bano conferma a Storie Italiane la fine della relazione con Loredana Lecciso. E’ successo nella puntata in onda lunedì 9 aprile su Rai1 nel programma condotto da Eleonora Daniele (QUI il video). La padrona di casa e i suoi ospiti stavano commentando l’ospitata del cantante e di Romina Power protagonisti di Ballando con le stelle, dove si sono cimentati come ballerini per una notte e lui l’ha definita ‘la sua donna ideale’ riscuotendo grande successo di pubblico. Ma Albano ha anche detto che è single e vuole stare da solo