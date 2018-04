Albano e Romina Power infiammano la pista e riaccendono la passione di tutto il mondo per l\'amore romantico ideale

L’ideale dell’amore romantico che al momento manca , vista l’audience di ascolti giornalieri da settimane che riscuotono Albano e Romina. La loro storia ha colpito tre generazioni, l’idea che possano tornare insieme ha entusiasmato mezzo mondo tanto da far pensare a qualcuno addirittura ad una cosa voluta ad arte. Oggi in un mondo di decadimento dei rapporti umani, la gente si sta aggrappando a questa storia d’amore con un coinvolgimeno incredibile, segno di una mancanza forte visto che i giovani sono stimolati da simboli malsani come l’alcol e lo sballo, la solitudine dei social che sono pù asocial che altro. I due cantanti sono stati ospiti del dance show di Rai1 nella puntata del 7 aprile, e le loro dichiarazioni hanno fatto sperare ancora una volta i fan che sognano un ritorno di fiamma, vista anche la recente rottura con Loredana Lecciso

“La mia donna ideale? Romina”. Sono queste le parole che, ancora una volta, fanno tremare il rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso, giunto ormai all’ennesimo episodio di una saga che tiene banco da anni. L’ultima stoccata alla bionda Loredana è arrivata sabato 7 aprile nel corso di Ballando con le stelle che ha visto Al Bano e Romina Power ospiti in qualità di ballerini per una notte. I due cantanti si sono scambiati carinerie e frasi affettuose che hanno fatto sognare ancora una volta i fan: “Ha una voce che anche se non balla non fa niente, perché non si può avere tutto dalla vita” afferma la Power chiamata a esprimersi su pregi e difetti del suo ex, che le fa eco con galanteria: “Ma tu hai difetti? No, ma lei li lascia sempre a casa i difetti, porta a spasso solo i pregi” (QUI il video). Dichiarazioni che, immaginiamo, non abbiano fatto molto felice la Lecciso.

E lunedì mattina è arrivata la doccia fredda: con una telefonata a Storie Italiane, Al Bano ha confermato la rottura con Loredana Lecciso, riattaccando addirittura il telefono quando anche lei ha chiamato per dire la sua.

La donna ideale di Al Bano

Il sogno del loro riavvicinamento è proseguito con la performance di ballo che ha mandato in visibilio il pubblico in studio (QUI la clip). Se negli anni ’90 erano i Take That a provocare scene di isterismo collettivo e nel 2010 il compito toccava agli One Direction, nel 2018 sono Al Bano e Romina ad agitare scalmanate 50enni armate di striscioni e palloncini a forma di cuore. E a Selvaggia Lucarelli che chiede loro se sentano la pressione dell’essere considerati ancora una coppia, la Power replica: “Ho provato ad andarmene ma è durato una quindicina d’anni, poi sono stata ripescata”, suscitando le risate dello studio, non certo – ancora una volta – quelle della Lecciso. A mettere il carico da 90 è Milly Carlucci che trasmette una clip estratta dalle registrazioni di The Voice. J-Ax, in un momento di pausa dai casting, chiede al collega Al Bano chi sia la sua donna ideale: “Pensa a Romina e vedi, quella era il mio tipo ideale”. Come reagirà Loredana di fronte a quella che sembra una vera e propria umiliazione in diretta?