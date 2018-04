Al 93’ colpaccio del Costa d’Amalfi

Ribalta la gara nei minuti finali e spera nella salvezza diretta

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

FAIANO – COSTA D’AMALFI 1-2

38º(rig) Pellegrino – 89º Giliberti – 93º Mascolo

FAIANO: Senatore, Sparano, Martinangelo, Anastasio, Ietto, Di Donna (31’st Ruggiero), Di Somma 2000 (22’st Mazza 2000), Erra 98 (33’st Chiangone 98), Pellegrino (36’st Schiettino), Grieco, Maisto 99. A disp: Ginolfi, Ceresoli 2000, Castagna 99. All.: Turco

COSTA D’AMALFI: Faggiano, Vitiello R. (42’st Giliberti), Vitiello L. 99 (16’st Pisapia 2000), Cestaro, Vigorito, Di Landro 99 (27’st War 99), Lettieri, Marino (25’st Criscuoli), Mascolo, Catalano 2000 (16’st Ferrara 2001). A disp.: Napoli, Reale 2000. All.: Contaldo

ARBITRO: Leotta di Acireale

ASSISTENTI: Castaldi di Frattamaggiore – Barbaria di Nocera Inferiore

NOTE: Spettatori 150 circa.

Ammoniti: Grieco, Schettino (F) Marino, Vitiello R. (C).

Angoli: Faiano 5 – 2 Costa d’Amalfi.

Recuperi 1°T: 1’ – 2°T: 5’

VITTORIA DI CUORE, VITTORIA CERCATA FINO ALLA FINE, UNA VITTORIA INCREDIBILE E FONDAMENTALE.

Il Costa d’Amalfi espugna il campo del Faiano, in una gara che sembrava incanalata per i padroni di casa.

Primo tempo terribile dei costieri, che non sono mai riusciti a trovare il bandolo della matassa, forse per l’importanza della gara. Faiano che trova facilmente la giocata tra le linee, mettendo in difficoltà la retroguardia ospite. Il vantaggio del Faiano arriva su calcio di rigore, per un fallo netto in area di rigore, che ha gettato ulteriore pressione sugli uomini di mister Contaldo. I costieri non riescono proprio a reagire, rischiando anche di subire il raddoppio. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo, con gli ospiti in difficoltà e il Faiano che non riesce a sfruttare le praterie che inevitabilmente gli si ponevano davanti. Mister Contaldo peró cambia letteralmente la gara con la panchina, dando più spinta e più intensità alla gara. Gli ultimi minuti sono letteralmente di fuoco, il neo entrato Giliberti, difensore tesserato giorni fa per sopperire all’emergenza, trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ed a tempo scaduto Lettieri serve un pallone d’oro per Mascolo in area di rigore, il giocatore si gira e di precisione manda in visibilio i tanti tifosi accorsi qui a Pontecagnano.

Una vittoria importantissima per la classifica, una vittoria che porta i costieri in ottima posizione in vista delle due restanti gare finali.

Adesso testa alla prossima gara, quando a Tramonti andrà di scena il derby con il San Vito Positano.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI