Aggressione alla stazione di Piano di Sorrento con tentativo di rapina

La giornata del 25 aprile vede sempre un gran movimento in penisola sorrentina e, purtroppo, a volte si registrano episodi riprovevoli. Questa volta è accaduto alla stazione della Circumvesuviana di Piano di Sorrento dove due ragazzi, non italiani, hanno aggredito un giovane ed hanno tentato di rapinarlo. La vittima è riuscita a liberarsi dai suoi aggressori ed ha cercato l’aiuto di altre persone presenti in quel momento sul posto. Immediatamente sono state avvisate le forze dell’ordine ma i due malintenzionati sono comunque riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce. Si ripropone, quindi, ancora una volta il problema della sicurezza nella stazione carottese, dove sarebbero necessari maggiori controlli al fine di garantire l’incolumità dei viaggiatori.