Agerola, stalla con scarichi abusivi: parente di un assessore nei guai

Una stalla con scarichi abusivi è stata scoperta ad Agerola, in via Case Sparse. Un blitz dei Carabinieri, agli ordini del comandante Luigi Mascolo, ha posto i sigilli alla struttura di un imprenditore caseario, che ospitava circa 30 esemplari della nota razza protetta di mucche ageroline. I motivi del sequestro da parte degli uomini dell’arma, che hanno comunque permesso di non lasciare incustoditi i bovini, sembra sia stata la scoperta di un sistema illegale di regimentazione dello scarico dei reflui dalla stalla, nelle pubbliche fogne.

I Carabinieri, con l’ausilio della Polizia Provinciale, avevano condotto le indagini indispettiti dall’installazione, potendo constatare con prove idrauliche l’ingegnosa struttura, che permetteva di risparmiare sulla manutenzione delle vasche di decantazione, bypassando il tutto con l’indirizzamento diretto nella fognatura pubblica. Questo raggiramento fuorilegge sulle condotte idriche, ha portato al sequestro della stalla e alla denuncia del proprietario, l’84enne R.M. e del gestore D.S.A. di anni 35, tra l’altro imparentati con un assessore della giunta Mascolo. Tra le pesanti conseguenze di tale sequestro della struttura connessa alla fiorente attività casearia, sorge il problema di dove allocare i preziosi bovini di razza agerolina.