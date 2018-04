Agerola, presentati i lavori di potenziamento ed estensione della rete fognaria

Grande entusiasmo per l’inaugurazione dei lavori di adeguamento del depuratore comunale e di estensione della rete fognaria, per 2,4 km nella zona di San Lorenzo in frazione Bomerano, tenutasi oggi lunedì 16 aprile alla presenza del vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola e del presidente dell’Ausino Mariano Agrusta. Soddisfatto il sindaco Luca Mascolo: “Un lavoro atteso da tempo e necessario in primis per gli abitanti della zona San Lorenzo. La qualità della vita dei nostri concittadini si misura anche e soprattutto attraverso il miglioramento di servizi essenziali come questo.

“L’adeguamento e il potenziamento del depuratore insieme all’estensione della rete ci permettono infatti di restituire alla comunità servizi all’altezza delle loro aspettative – ha dichiarato il primo cittadino di Agerola -. L’obiettivo è continuare a dare al paese una vision di sviluppo complessiva che passa necessariamente attraverso la qualità dei servizi ed il rispetto dell’ambiente. Un Comune virtuoso ha sempre come orizzonte la qualità della vita. Un’Amministrazione virtuosa lavora giorno per giorno per le prossime generazioni e non per le prossime elezioni”.