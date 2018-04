Agerola, nascerà un campo da calcio con polo sociale a San Lorenzo

Nella località San Lorenzo sorgerà la nuova opera pubblica. La Giunta Comunale di Agerola, riunitasi lo scorso 18 aprile, ha approvato il progetto esecutivo di una struttura, adibita a polo sociale, che sarà annessa ad un campo da calcio. La realizzazione di quest’opera nei pressi della frazione Bomerano, sarà di un importo complessivo di € 2.984.750,47: l’esecuzione è stata divisa in due lotti ed è stata impegnata la prima tranche da € 1.500.000 (di cui € 1.247.790,44 per lavori a base d’asta ed € 4.979,52). Questo progetto rientra nella programmazione delle opere 2018-2020, ma era già in “cantiere” dal 2015. Finalmente Agerola potrà disporre di un’altra struttura sportiva, data l’esigua presenza di campi a norma in Costa d’Amalfi, affiancando lo storico campo sportivo San Matteo.