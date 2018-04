Agerola, hackerato il profilo Airbnb di un B&B

Un danno economico non indifferente per una famiglia che ha investito tempo e soldi nell’accoglienza turistica. Per fortuna Airbnb non è l’unico sito da cui arrivano clienti, ma le prenotazioni di 5 mesi corrispondono a una cifra rilevante. Speriamo vivamente che la famiglia Fusco risolva presto il problema, anche se per il momento almeno da Airbnb non è arrivato nessun aiuto concreto. Nel caso in cui nei prossimi giorni il portale di prenotazioni non risolva il problema, le consigliamo di rivolgersi alla Polizia Postale perché si tratta di un reato vero e proprio.E’ la prima volta che -almeno dalle nostre parti- sentiamo di un profilo Airbnb hackerato. Spesso succede con Instagram, Facebook o gli spazi iCloud. Ma un attacco informatico a un portale di prenotazioni ci risulta nuovo. Segno dei tempi che cambiano…