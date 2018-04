Agerola, ecco il bando pubblico per assunzione Vigile Urbano

Agerola. Parte il concorso pubblico per titoli ed esami con finalità di assunzione a tempo indeterminato, part time (12 ore e 45 minuti settimanali), di un posto per Istruttore di Vigilanza Cat. C Posizione Economica C1 per il settore di Polizia Municipale. Tutte le domande dovranno essere rilasciate entro il 7 maggio.

Ecco il bando completo:

