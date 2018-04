Agerola: allevamento in fiamme, mucche salve

Una scintilla inattesa, sembra aver scaturito il rogo che ha investito le balle di fieno all’interno di un allevamento di bovini, Agerola. Le fiamme hanno preso velocemente il sopravvento, due sere fa, in una stalla di Via Locoli verso le 20, mettendo a repentaglio le vite delle preziose mucche di razza agerolina: il fuoco in realtà ha distrutto il vicino locale adibito a deposito per gli attrezzi agricoli, con un denso fumo nero che ha invaso le vicine abitazioni.

I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo fine al rogo. Secondo le prime ricostruzioni ad opera degli organi inquirenti, si è pensato ad un incendio di natura dolosa, ma questa tesi è decaduta a causa del rinvenimento di un cavo elettrico, che segnala un corto circuito come causa scatenante della scintilla. I proprietari dell’allevamento sono riusciti a salvare le mucche, ma purtroppo lo stabile non era coperto da assicurazione: la piccola attività che produce mozzarelle ha accusato una perdita che si attesta intorno ai 30mila euro. Gli sfortunati proprietari dovranno rimettersi al lavoro per recuperare le aree e parte degli stabili bruciati.