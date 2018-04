Aequa Street Food successo di gusto a Marina di Seiano e Da Mario pizze gratis a tutti se il Napoli vince lo scudetto

Ben tremila persone hanno invaso gioiosamente ieri sera la bellissima Marina di Seiano, uno degli angoli più suggestivi della Campania. Dal 28 al 30 aprile 2018 la Marina di Seiano (Vico Equense) ospita l’Aequa Street Food. Uno sciame di vivaci e coloratissime Apette Piaggio in questa favolosa cornice.

Gli operatori su tre ruote proporranno i propri piatti forti. Al via con cuoppi, pizze fritte, panini, sushi, sfogliatelle cannoli, e tanto altro. Non mancheranno momenti di intrattenimento diffuso e show cooking con chef famosi e la tamorra di Staiano . Da Sorrento ad Amalfi le coste sono rappresentate anche da Cosenza la “Rossa Di Calabria” che porterà con se una speciale ricetta Calabrese tutta da scoprire, la qualità eccezionale della cucina delle Axidie di Vico Equense, l’intrattenimento per grandi e piccoli con l’associazione di Roberta d’Esposito leader negli eventi e cerimonie, la simpatia straordinaria della pizzeria a Fuorigrotta Da Mario che rivela a Positanonews “Pizze gratis a tutti se il Napoli vince lo scudetto”. Ottima l’organizzazione dell’amministrazione di Vico Equense e il controllo della Polizia Municipale , traffico contenuto e davvero nella norma, funzionano i parcheggi si trovano posti e funziona anche la navetta chi vuole.. Peccato solo per l’ Inter, ma ci stava riuscendo.. Da Mario a Fuorigrotta però se vince il Napoli tutti a mangiare la pizza gratis

Aequa Street Food. 28-29-30 Marina di Seiano, Vico Equense