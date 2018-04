Aequa Street Food dal 28 al 30 aprile a Marina di Seiano

Dal 28 al 30 aprile 2018 la Marina di Seiano (Vico Equense) ospiterà l’Aequa Street Food. Uno sciame di vivaci e coloratissime Apette Piaggio sbarcherà in questa favolosa cornice.

Gli operatori su tre ruote proporranno i propri piatti forti.

Al via con cuoppi, pizze fritte, panini, sushi, sfogliatelle cannoli, e tanto altro.

Non mancheranno momenti di intrattenimento diffuso e show cooking con chef famosi.

L’evento è promosso dall’Assessorato al turismo del Comune di Vico Equense.

Direttamente da Cosenza la “Rossa Di Calabria” che porterà con se una speciale ricetta Calabrese tutta da scoprire.

Aequa Street Food. 28-29-30 Marina di Seiano, Vico Equense