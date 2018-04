Addio a Barbara Bush, la sua ultima vacanza l’anno scorso a Positano

L’ex first lady Barbara Bush è morta all’età di 92 anni. Negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata: la sua condizione di salute si era aggravata negli ultimi giorni a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a casa dove è spirata circondata dalla sua famiglia.

La ricordiamo anche noi di Positanonews in Costiera Amalfitana, quando l’abbiamo intercettata al Next2 a Positano, zona Fornillo, come ogni personaggio che arriva in Costa d’Amalfi e in Penisola Sorrentina e che mettiamo in risalto visto che la presenza di personaggi celebri è qualcosa di positivo per il territorio. “Era una persona fantastica e riservata, molto distinta e signorile”, ricordano.

“Barbara Bush è stata una donna eccezionale. Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia gli amici e gli Stati Uniti d’America”, ha detto l’ex presidente democratico Bill Clinton che nelle elezioni del 1992 sfrattò il rivale repubblicano George H.W.Bush e la moglie dalla Casa Bianca. Clinton e Bush padre erano poi rimasti in buoni rapporti, avevano condiviso cause comuni negli interventi umanitari per Haiti. Bill, saputo della morte di Barbara, si è unito alla moglie Hillary nell’elogiare nell’ex First Lady “quel che significa vivere una vita onesta, vibrante e piena”.

