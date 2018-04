Accoltella la moglie dopo una lite per gelosia, arrestato a Genova

19/04/2018 – Un cinquantenne albanese e’ stato fermato questa mattina dai carabinieri per avere accoltellato piu’ volte al torace la moglie dopo una lite scoppiata per gelosia. La donna e’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso ed e’ sempre rimasta cosciente. L’aggressione e’ avvenuta nell’abitazione della coppia, in via Donghi, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. L’uomo e’ accusato di tentato omicidio. A chiamare i medici del 118 e i carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno sentito le grida provenire dall’appartamento dei due.