Abramovic ad Amalfi foto di Angelo Anastasio tornano gli yacht in Costiera Amalfitana. La M/Y Eclipse di Abramovic è uno yacht di lusso costruito dalla società Blohm + Voss di Amburgo, in Germania.

Gli esterni e gli interni sono stati progettati dalla società Terence Disdale Design e dall’architetto navale Francis Design. Lo yacht è stato consegnato all’imprenditore russo Roman Abramovič , uno degli uomini più ricchi della Russia e del mondo, grazie al settore petrolifero e la politica, che non sappiamo con certezza se sia a bordo o abbia fittato lo yacht, il 9 dicembre 2010.

Misura 163,5 metri ed è il secondo yacht privato più grande del mondo, dato che è inferiore di 17,3 metri rispetto allo Azzam, che è stato varato nell’aprile 2013. Può raggiungere i 25 nodi di velocità massima. Il costo dello yacht è stato stimato in euro 340 milioni, ma una relazione di settembre 2009 ha indicato che i costi finali potrebbero avvicinarsi a 800 milioni di euro

Il costo finale secondo i rumor è di 4.7 miliardi di euro. Il costo di gestione giornaliero è di circa 80.000 euro, con un costo di rifornimento di 1.000.000 per l’utilizzo di una settimana intensa .

Eclipse ha due eliporti, tre elicotteri, 24 cabine ospiti, due piscine (di cui una misura 16 m), varie vasche idromassaggio e una sala discoteca. È anche dotato di tre battelli e di un mini sottomarino che è in grado di raggiungere i 50 metri di profondità. Circa 70 membri di equipaggio sono necessari per far navigare lo yacht.

Per sicurezza, Eclipse è dotato di sistemi di rilevazione di intrusione e di un sistema di difesa missilistico. La suite principale e il ponte dello yacht sono dotati di armature e finestre antiproiettile. Lo yacht, secondo alcune fonti, è dotato di uno scudo antipaparazzi sotto forma di laser che impedirebbe le fotografie.

Eclipse è anche la più grande nave che impiega un sistema di stabilizzazione basato su rotore per contrastare il movimento all’ancoraggio e alla velocità di bassa crociera, basato sull’Effetto Magnus.