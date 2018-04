A Sarno l’evento “Piantalo! – Trapianta il tuo Pomodoro San Marzano” con DANIcoop e Gustarosso

“Piantalo! – Trapianta il tuo Pomodoro San Marzano” è l’appuntamento in programma a Sarno (Sa) lunedì 23 aprile a partire dalle ore 9,00 presso la sede della cooperativa DANIcoop in Via Ingegno 32.

Promotrice dell’iniziativa è la Società Cooperativa Agricola DANIcoop (operante sul mercato attraverso il brand Gustarosso), che ormai da anni protegge e tramanda la tradizione del pomodoro San Marzano non solo tutelando gli agricoltori e la terra, ma anche promuovendo la scoperta del territorio attraverso eventi come il Pomodoro San Marzano Day.

“Piantalo!” è rivolto agli operatori del settore, agli estimatori del pomodoro Gustarosso, nonché ai semplici appassionati del buon cibo che desiderano conoscere le origini di uno degli alimenti principi della Dieta Mediterranea.

Aprile è un mese cardine per la vita agricola in quanto la natura si risveglia, il clima diventa più mite e la terra si prepara ad accogliere le piantine (fino a quel momento protette in vivaio) che diventeranno durante i mesi successivi le ben note alte piante di pomodoro San Marzano.

Tre i momenti in cui si articolerà l’evento. Alle ore 9,00 si inizierà con l’appuntamento di “orientamento al lavoro” rivolto agli studenti degli istituti superiori locali (alberghiero, tecnico agrario e linguistico) a cui verranno illustrate le varie possibilità di impiego fornite da realtà come quelle della cooperativa agricola.

Alle ore 10,30 ci si dirigerà verso i campi di contrada Faricella, noti come Giardini del Pomodoro San Marzano, dove, con l’ausilio dello staff DANIcoop e soprattutto dei soci agricoltori, sarà possibile trapiantare le piantine di pomodoro San Marzano messe a disposizione dalla cooperativa. Il trapianto avverrà in maniera tradizionale con gli attrezzi che gli agricoltori utilizzano da secoli. I pizzaioli presenti avranno la possibilità di contrassegnare con un cartello l’appezzamento di terreno a loro associato da cui proverranno i pomodori che impreziosiranno le loro pizze.

Il terzo momento sarà quello conviviale: dalle ore 12 in poi, nei Giardini del Pomodoro San Marzano, ci saranno dei punti ristoro dove si potranno assaggiare piatti tipici a base di pomodoro San Marzano con lo chef Mirko Balzano che, grazie allo sponsor Pasta Armando, preparerà assaggi di pasta al pomodoro e col maestro pizzaiolo Silvio Zigarelli della pizzeria Nanà di Napoli che offrirà le sue pizze.

Inoltre ci sarà una speciale partnership con il format emiliano “Pic Nic in fiore”, ideato dal dottore Liberato Aliberti, che si trasferirà per un giorno tra i giardini del pomodoro San Marzano regalando agli ospiti momenti di sano relax lontano dallo stress della città.

A realizzare i “pic” (così sono chiamati gli assaggi previsti dal format) saranno gli chef Giovanni Sorrentino del ristorante I Gerani di Santa Maria La Carità e Gaetano Cerrato della trattoria ‘O Romano di Sarno e il maestro pizzaiolo Giuseppe Maglione della pizzeria Daniele Gourmet di Avellino.

A ciò si aggiungerà la partecipazione spontanea ed estemporanea di diverse realtà ristorative e ricreative del territorio.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

Per consentire un’adeguata accoglienza degli ospiti si prega di dare un cortese cenno di adesione contattando l’azienda via mail all’indirizzo info@gustarosso.it oppure per via telefonica al numero 081 944898.