24 MARZO 2018 51° EVENTO PERLIANO A SANTA BRIGIDA DA ANTICHI SAPORI

BUONA SERA GRAZIE DI ESSERE INTERVENUTI

OGGI CI TROVIAMO PRESSO LA TAVERNA DI ANTICHI SAPORI A SANTA BRIGIDA, E SAREMO RIPRESI DA TELE A + CANALE 79

IN ONDA DOMENICA ORA 11.00 – 13.30

IL RISTORANTE E’ FREQUENTATO SOPRATTUTTO DA ARTISTI DOVE SI GUSTANO PIATTI TIPICI DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA PREPARATI CON MAESTRIA DAL NOSTRO AMICO NELLO ACCARDO DAL 1957

STASERA IL SALOTTO POETICO CULTURALE GOCCE DI PERLA IDEATO DA ME ANNA BUSIELLO,

IN ARTE ANNA PERLA E COORDINATO DA BRUNO RULLO, CELEBRA IL 51° EVENTO PERLIANO DEDICATO ALLA POESIA NAPOLETANA.

IL SALOTTO DEI PERLIANI E’ NATO NEL 2011 SI E’ POI CONSOLIDATO E CONCRETIZZATO IN INCONTRI PRESSO LE PIU IMPORTANTI LOCATION DI NAPOLI:

PRESSO LO STORICO CAFFE’ GAMBRINUS, VILLA MARECHIARO, AL LUCREZIO CAFFE’ A POSILLIPO E FREQUENTEMENTE AL RISTORANTE ANTICHI SAPORI DI NELLO E TIZIANA ACCARDO .

CON PASSIONE E DEDIZIONE ABBIAMO AGGREGATO UN SEMPRE CRESCENTE NUMERO DI POETI PROVENIENTI DA DIVERSE LOCALITA’ DELLA PENISOLA , ORGANIZZANDO TALI INCONTRI MENSILE, LE COSIDETTE PERIODICHE PERLIANE COME SI USAVA A NAPOLI TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E I PRIMI DEL NOVECENTO.

ATTORNO ALLA FIGURA DELLA PRESIDENTE ANNA PERLA E DEI RELATORI: LE PROFESSORESSE GIGLIOLA DI LUCCIO, LINA GUBITOSI IL DOTT FRANCESCO ROSSI ( IGOR ISSORF) LA DOTTORESSA MARIA SCALA PER LA RECITAZIONE ,

E DAL 2011 IL POETA BIAGIO MERLINO PRIMO SOCIO FONDATORE DEL GRUPPO…

RUOTANO UN FOLTO NUMERO DI POETI , SCRITTORI E ARTISTI

TRA CUI :ANTONIO GALDERISI, CETTI AVELLA, CLORINDA ACERRA, FELICE CERULLO, FLAVIO PILEGGI, MIMMO CAPOZZI,

ROSARIA GALDERISI, ROSARIA TURBOLI, ROSA RUGGIERO, SILVANA PESOLA, TIZIANA NASTA, TIZIANA PASCARELLA ED ALTRI NON PRESENTI QUESTA SERA .…..

LA QUALITA’ E LE VARIETA’ DEI TEMI E DEGLI AUTORI TRATTATI GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI HANNO CONSENTITO RICONOSCIMENTI DI ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO.

L’ARGOMENTO CHE TRATTEREMO STASERA E’ LA POESIA NAPOLETANA.

LA PROFESSESSA GIGLIOLA DI LUCCIO CI FARA’ UN’INTRODUZIONE SULL’ARGOMENTO.

DOPO I POETI IN SALA POSSONO DECLAMARE LE POESIE DI AUTORI O LE PROPRIE.

LA SERATA CONTINUERA’ CON LA MUSICA , CURATA DA BRUNO RULLO PER LA REGIA

CON LA COLLABORAZIONE DI MARIANO PADUANO

DOPO CANTEREMO E BALLEREMO E

COME SEMPRE USIAMO IL NOSTRO MOTTO.

ADDO’ CHIOVENE ‘E PAROLE TRA VIERZE E MUSECA AVIMMA ARREVUTA’

Bruno Rullo