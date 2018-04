2 Aprile: Autismo e Pasquetta

Oggi 2 aprile si celebra la Giornata mondiale dell’autismo. La giornata è stata istituita dall’assemblea generale dell’ONU nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sulle caratteristiche e manifestazioni di tale patologia.

Quest’ anno la data è coincisa fatalmente con lunedì dell’Angelo, giorno già impegnato dalla tradizione per gite fuori porta, scampagnate, merende all’aperto. E’ un segno fatale da interpretare perchè le tradizionali ritualità a cui eravamo abituati per la giornata degli autistici dovranno necessariamente essere ripensate. Nessuna manifestazione in penisola Sorrentina: iniziative, palloncini azzurri, maratone e adunate in piazza,

sarebbe meglio far finta di niente e andarsene a spasso con i figli autistici.

Lo spirito è quello di non essere consapevoli dell’autismo solo il 2 aprile, ma ogni giorno, ispirati quotidianamente dall’articolo 34 della Costituzione Italiana che recita senza giri di parole “La scuola è aperta a tutti”.