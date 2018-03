Zeppola di San Giuseppe ecco la ricetta più buona da Sorrento

In occasione del 19 marzo, vi proponiamo la ricetta della Zeppola di San Giuseppe, un dolce tipico della tradizione pasticcera napoletana. Questa è , secondo noi, la più buona da Sorrento. Uno dei posti al top in Campania è il Bar Romano a Meta nel cuore della Penisola Sorrentina

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

Ingredienti per 24 zeppole :

– Per la pasta :

1/2 l di acqua

300 g di farina tipo “00”

80 g di burro o strutto

8 uova

1 pizzico di sale

1 bacca di vaniglia

– Per la crema

1 lt di latte

2 uova intere

200 g di farina “00”

350 g di zucchero

la buccia grattugiata di 1 limone

1 bacca di vaniglia

– Per decorare :

24 amarene denocciolate

sciroppo di amarene

zucchero a velo

– Per friggere :

strutto oppure olio di semi

– Procedimento :

– Zeppole :

In una pentola fate bollire l’acqua, il burro, la vaniglia ed il sale. Togliete dal fuoco e buttate tutto di getto la farina e girate con una frusta energicamente, onde evitare la formazione di grumi.

Rimestate di tanto in tanto, mentre lasciate la pasta raffreddare. Dopo circa mezz’ora rompete una alla volta le 8 uova e con la frusta incorporatele bene. L’impasto dovrà risultare liscio e corposo.

Riempite una sac-a-poche con beccuccio a stella grande e su dei ritagli di cartaforno formate una sorta di biscotto. Fate riscaldare bene lo strutto in una padella stretta , ma nello stesso tempo alta, poichè è bene immergere le zeppole totalmente , così non saranno unte, e calatele al suo interno. Vedrete che in qualche secondo la cartaforno si staccherà e potrete toglierla via , ma alle vostre zeppole sarà rimasta una forma perfette.

Mi raccomando cuocetele a fuoco basso, avendo l’accortezza di rigirarle solo quando si è dorata da un lato. Quando avranno assunto un bel colorito bruno,

Una volta fredde decoratele con la classica crema al limone , al centro posizionate l’amarena.

Spolverate con un pò di zucchero a velo ed …. ecco le Zeppole di San Giuseppe.

– Crema al limone:

In una pentola antiaderente mischiate con una frusta la farina, lo zucchero, la buccia grattugiata di limone, e le 2 uova. Aggiungete un pò di latte , quello che occorre per amalgamare, mentre il resto lo metterete a bollire con la vaniglia.

Appena giunge a bollore versatelo agli ingredienti precedentemente amalgamati e girate con cura , onde evitare la formazione di grumi. Ponete la pentola sul fuoco, fate riprendere il bollore e cuocete fino a quando non si addensi.