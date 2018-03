Weekend d’Eccellenza: derby delle costiere con Costa d’Amalfi-Sorrento, trasferte per San Vito Positano e Sant’Agnello

Nella 25a giornata di Campionato di Eccellenza Campania, si assisteranno a sfide interessante per le formazioni di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, che militano nel girone B. Guardando al calendario, questo weekend si aprirà con la trasferta del Football Club Sant’Agnello sul difficile campo dell’Audax Cervinara: il ruolino di marcia dei biancocelesti d’Irpinia è di 4 vittorie in 5 partite, a tre distanze dall’Agropoli. I santanellesi continuano ad onorare il campionato nonostante la posizione in classifica, ma possono consolarsi con i tanti talenti di una spettacolare juniores, come il ’99 Zarrella che è andato in rete contro il Nola nell’ultimo turno.

Domenica 11 marzo l’altra formazione in trasferta è il San Vito Positano di mister Attanasio: ai giallorossi tocca lasciare alle spalle gli ultimi due stop con Nola e Audax Cervinara, per portarsi in una zona più tranquilla della classifica. Nell’ultimo turno di campionato al Canada la formazione positanese ha ben figurato, nonostante il risultato, ma al Sessa dovrà ripetersi perché i rossoblù grazie a punti in trasferta hanno una posizione in classifica tranquilla. La partita di cartello del turno sarà il derby delle due costiere Costa d’Amalfi-Sorrento, che andrà in scena al Campo Sportivo di Tramonti: contro un Sorrento schiacciasassi di mister Guarracino, gli azzurri di Contaldo (privi dello squalificato Criscuoli) dovranno dimenticare l’ultimo quarto d’ora di distensione con la Palmese.