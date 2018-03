Vitiello a sorpresa supera la Vessella – Pisacane grazie alla sua Castellammare e a Sorrento “Seguirò le scelte del Movimento Cinque Stelle”

Vitiello a sorpresa supera la Vessella – Pisacane grazie alla sua Castellammare e alla Penisola Sorrentina . Incredibile exploit del Movimento Cinque Stelle che oltre a portare al Senato Virginia La Mura , come anticipato da Positanonews, arrivata a oltre il 50% e stracciando Rivellini, trascina con se anche Vitiello Crescenzio Rivellini desta particolare scalpore, mentre Francesco Manniello paga lo scotto del tracollo del partito di Renzi, il PD è stato travolto, poi a Castellammare dopo lo scioglimento di Pannullo il Partito Democratico si è liquefatto .

Per Catello Vitiello invece la lotta è stata molto più dura, Annalisa Vessella, moglie dell’ex sindaco di Agerola Michele Pisacane, è stata in vantaggio fino a tarda notte. Vitiello ha dovuto scontare lo stop del partito di Grillo dopo che si rivelata la sua appartenenza alla massoneria condannata da Luigi Di Maio. Vitiello pur non facendo campagna elettorale si è fatto vedere a Massa Lubrense, Piano di Sorrento , Vico Equense , a differenza della Vessella , ma la sua è una vittoria sopratutto del Movimento Cinque Stelle che lo ha portato in Parlamento, ora cosa farà? Si dimetterà? Cambierà partito? Seguirà le linee del partito?

“Seguirò le linee del Movimento Cinque Stelle, ho avuto varie offerte da diversi partiti ma non accetterò, rimarrò fedele agli ideali per i quali mi sono candidati, convinto di non aver fatto nulla di male ” dice stravolto a Positanonews “Se mi vogliono entrerò nel loro gruppo, altrimenti nel misto, ma voterò tutti i provvedimenti del Movimento Cinque Stelle e condividerò le loro scelte”

Per la nostra area dovrebbe farcela Teresa Manzo del Movimento Cinque Stelle, originaria di Lettere sui Monti Lattari , ma anche lei attiva a Castellammare di Stabia, seconda eletta . Mentre per Nello Di Nardo sapremo le cose come stanno in tarda mattinata , una questione di calcoli all’interno di Forza Italia , ma anche di decisioni fra gli spostamenti nel proporzionale.

