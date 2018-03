Virginia La Mura nuova senatrice del collegio brinda a Piano di Sorrento “Grazie a tutti, ora si respira aria nuova nel paese” Virginia La Mura, come anticipato Positanonews, la prima testata giornalistica online ad annunciarlo nella maratona elettorale che stiamo facendo h 24 da venerdì è stata eletto nel collegio della Penisola Sorrentina, Sud di Napoli, stracciando Rivellini ritenuto favorevole . L’elezione avvenuta nel collegio uninominale di Campania 9, Torre del Greco – Castellammare di Stabia, che comprende la Penisola Sorrentina e Capri , Agerola con i Monti Lattari, un territorio enorme dove Virginia La Mura (M5S) sfiora il 50% e batte Crescenzio Rivellini (al 30%) e Francesco Manniello, il presidente della Juve Stabia candidato dal Pd fermo al 17% a causa del crollo del partito di Renzi . Gli chiediamo cosa ne pensa del risultato e cosa farà e quando andrà a Roma “Non sappiamo ancora cosa facciamo e cosa ha deciso Di Maio, ne dobbiamo parlare fra di noi , non so neanche quando andrò al Senato , ma non abbandonerò il territorio che , come ha scritto Positanonews che ho letto, conosco bene – E’ stata una campagna elettorale dura ma appassionante, ho sempre detto che sarei stata la vostra voce in Parlamento se fossi stata eletta. Oggi posso affermare, con assoluta certezza, che avete vinto. Si perché siete voi i vincitori di questa competizione elettorale, voi che avete proposto i temi da mettere in programma, voi che siete stati attivi sul territorio, voi che mi avete dato l’onore di potervi rappresentare al Senato. È stata una vittoria travolgente, inebriante ed è tutta vostra. Grazie.” La neo senatrice, originaria di Pompei, conosce benissimo la Costiera amalfitana e la Penisola Sorrentina, ha seguito le Bandiere Blu a Positano e Massa Lubrense, ed ha una enorme competenza sulla tematica ambientale fondamentale per il turismo. Auguri da Positanonews

Qui tutti i risultati del collegio e cliccando anche comune per comune